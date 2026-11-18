O Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus), realiza, de 23 a 27 de novembro, a 4ª edição do “Feirão Negocia Manaus”, iniciativa voltada à negociação de dívidas e à oferta de condições especiais para consumidores que desejam regularizar pendências financeiras. Os atendimentos acontecerão das 9h às 14h, no espaço de eventos da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), localizado no shopping Phelippe Daou, no bairro Cidade de Deus, zona Norte da capital.

“A atuação do Procon Manaus vai além da intermediação de conflitos. Também trabalhamos para criar oportunidades de diálogo entre consumidores e fornecedores, incentivando práticas responsáveis e a busca por soluções que respeitem os direitos do cidadão. O feirão é mais uma iniciativa que reforça esse compromisso e amplia o acesso da população aos serviços de defesa do consumidor”, declarou a presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu.





O evento reúne empresas e instituições de diferentes segmentos em um único espaço, facilitando o acesso dos consumidores à negociação direta de débitos, à consulta de pendências e às alternativas de descontos e parcelamentos. A ação busca contribuir para a reorganização financeira das famílias, a recuperação do acesso ao crédito e a promoção de relações de consumo mais equilibradas.

Participam desta edição a concessionária Águas de Manaus; as empresas Bemol, DB Supermercados, Claro, Nova Era e Baratão da Carne; as instituições financeiras Bradesco, BMG e Crefisa; as instituições de ensino Fametro, Nilton Lins, Literatus e Uninorte; além do Cartório, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Serviços oferecidos

A concessionária Águas de Manaus oferecerá condições especiais para negociação de débitos, com parcelamento em até 80 vezes, entrada flexível e isenção de juros. Os descontos poderão chegar a 95%, conforme a classificação da matrícula e o tempo de atraso da dívida, mediante consulta individual. Para pagamentos à vista, também haverá desconto de até 40% nas multas.

A Bemol disponibilizará renegociação de dívidas do empréstimo pessoal, crediário próprio, crediário parceiro e Pix parcelado. O empréstimo pessoal poderá ser renegociado a partir de 60 dias de atraso, enquanto o crediário próprio, o crediário parceiro e o Pix parcelado poderão ser renegociados a partir de 90 dias. As condições e opções de pagamento serão apresentadas conforme a situação de cada contrato, mediante consulta individual.

O DB Supermercados participará com negociação de débitos, oferecendo descontos de até 100% nos encargos para dívidas com 66 a 150 dias de atraso e de até 30% no saldo devedor, conforme o período de inadimplência. O parcelamento poderá ser realizado em até 18 vezes, com entrada de 10%, no valor mínimo de R$ 50. O crédito será liberado após a quitação do acordo.

A operadora Claro oferecerá descontos de até 95%, conforme o tempo da dívida, e parcelamento em até dez vezes por boleto. O atendimento também contemplará demandas técnicas e financeiras, atualização cadastral e emissão de segunda via de faturas.

As empresas Nova Era e Baratão da Carne disponibilizarão negociação de dívidas relacionadas aos cartões das lojas, com condições definidas após avaliação individual de cada caso.

O Bradesco e o Banco BMG participarão com serviços de negociação de dívidas bancárias, atualização cadastral, orientação financeira, abertura de contas, seguros, proteção financeira e portabilidade de crédito. As condições para regularização dos débitos serão definidas mediante avaliação individual de cada consumidor. Já a Crefisa oferecerá negociação de débitos, atualização cadastral e orientação financeira.

As instituições de ensino Fametro, Nilton Lins, Literatus e Uninorte também estarão presentes para atender consumidores com pendências financeiras relacionadas às instituições. As negociações serão realizadas mediante avaliação individual, considerando o tempo de atraso das dívidas.

O Cartório disponibilizará consulta gratuita de CPF e CNPJ, além da emissão de boletos para pagamento de dívidas cartoriais. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL) oferecerá consulta ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), divulgação de cursos profissionalizantes e orientações sobre empregabilidade.

Já o Sebrae realizará consultorias em gestão financeira e orientações voltadas aos pequenos negócios, incluindo informações sobre formalização e regularização de empreendimentos.

Atendimentos

Para participar das negociações, os consumidores devem apresentar documento oficial de identificação com foto e CPF. Também é recomendável levar faturas, boletos ou outros documentos relacionados à dívida. O comprovante de residência poderá ser solicitado, assim como documentação complementar, conforme as exigências de cada empresa ou instituição.

Na chegada ao local, o público passará por uma triagem e será encaminhado ao guichê da empresa ou instituição responsável pelo atendimento. As senhas serão distribuídas de acordo com a capacidade diária de cada participante, respeitando as prioridades previstas em lei. Nos casos em que o atendimento for realizado em nome de outra pessoa, será obrigatória a apresentação de procuração legal.