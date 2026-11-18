Entre 9 e 15 de novembro, equipes da Âmbar Energia executaram 6.822 serviços de manutenção, correção e ampliação da rede elétrica no Amazonas. Foram 4.930 serviços em Manaus e 1.892 no interior do estado, com foco na segurança e na melhoria da infraestrutura.

A maior parte do trabalho foi de manutenção preventiva, com 4.988 intervenções para inspecionar, conservar e melhorar as condições da rede. Também foram realizados 1.646 serviços de manutenção corretiva, para reparar falhas e pontos danificados, e 188 obras de expansão e melhoria, que ampliam e fortalecem a rede para levar energia a novas áreas.





Os serviços contemplaram a implantação ou substituição de 144 postes, realização de 4.774 podas programadas de vegetação e limpeza de 7,3 km de faixas de servidão, que são as áreas ao redor e abaixo da rede elétrica.

As ações fazem parte do trabalho contínuo da Âmbar Energia em campo para manter a rede mais segura, preparada e confiável, garantindo energia de qualidade aos clientes.