A Prefeitura de Manaus, realizou, nesta quarta-feira, 18/11, mais uma edição da operação “Sucata”, desta vez na travessa Mara Caldas, no bairro Cidade Nova, zona Norte da capital. A ação resultou na remoção de quatro veículos abandonados em via pública, com o objetivo de recuperar espaços urbanos, melhorar as condições de circulação e garantir mais segurança aos moradores.

O diretor de Operações de Trânsito do IMMU, Stanley Ventilari, ressaltou que a retirada desses veículos vai além da organização do trânsito, representando também uma medida de segurança e recuperação dos espaços públicos.





“Não podemos permitir que as ruas de Manaus se transformem em depósitos de veículos abandonados. Além de ocuparem irregularmente o espaço público, essas sucatas acumulam lixo, favorecem a proliferação de insetos e podem ser utilizadas para práticas que comprometem a segurança dos moradores”, destacou Ventilari.

A operação “Sucata” integra o conjunto de ações permanentes de fiscalização desenvolvidas pelo IMMU em diferentes zonas da cidade. As equipes percorrem ruas e avenidas para identificar veículos abandonados que prejudicam a circulação, dificultam o estacionamento regular e comprometem as condições de segurança do espaço urbano.

O IMMU reforça que a fiscalização e a retirada de veículos em situação de abandono continuarão em todas as regiões da capital, contribuindo para a preservação dos espaços públicos, a melhoria da mobilidade urbana e a qualidade de vida dos moradores.