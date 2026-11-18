Com foco na defesa dos direitos dos consumidores, o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), por meio da Promotoria de Justiça de Anori, realizará, no dia 27 de novembro, às 9h, uma audiência pública para discutir os impactos da desativação dos serviços de saque e depósito nos terminais de autoatendimento do Bradesco no município.

A iniciativa integra o Procedimento Preparatório nº 202.2026.000048, instaurado para apurar possíveis prejuízos aos direitos dos consumidores decorrentes da suspensão dos serviços bancários.





O encontro terá duração prevista de três horas e reunirá representantes da sociedade civil, do Poder Público, de instituições financeiras e de órgãos de defesa do consumidor, além de comerciantes, aposentados, pensionistas, beneficiários de programas sociais e demais interessados.

Segundo o promotor de Justiça Bruno Batista da Silva, titular da Promotoria de Anori, a participação popular é essencial para identificar os impactos da medida e buscar soluções.

“A audiência pública é um espaço de diálogo para que a comunidade apresente reclamações e relate as dificuldades enfrentadas pelos usuários dos serviços bancários do Bradesco em Anori, contribuindo para a construção de soluções efetivas”, destacou.

Credenciamento para exposição oral

Os interessados em realizar exposição oral deverão se credenciar com, no mínimo, 48 horas de antecedência, por um dos seguintes canais:

Presencialmente: Promotoria de Justiça de Anori (Av. 31 de Março, nº 344, Centro);

E-mail: [email protected];

WhatsApp: (92) 99175-6602.

No cadastro, deverão informar: