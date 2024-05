Polícia prende grupo que usava embarcação para vender drogas em comunidade de Coari

Policiais militares da Base Fluvial Arpão 1, prenderam quatro homens, na comunidade Vila do Ipixuna, no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). As prisões foram registradas, após as equipes terem recebido informações de que os suspeitos estavam em um barco, armados e vendendo entorpecentes.





Após terem recebido as informações, as equipes coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), foram ao local e, por volta das 14h, de sábado (25/05), localizaram a embarcação e os suspeitos.

Durante a revista, a cadela Luna de faro para narcóticos, da Companhia Independente com Cães (CipCães), identificou em uma sacola duas trouxinhas de cocaína, três trouxinhas de maconha, uma porção também de maconha, um revólver calibre 38, três munições intactas e quatro aparelhos celulares.

Todo o material apreendido foi avaliado em mais de R$ 2 mil. O grupo foi preso em flagrante e encaminhado para a autoridade policial da Base Arpão I e, posteriormente, conduzidos para a Delegacia Regional de Coari.