Polícia prende homem com arma de fogo caseira no Crespo

MANAUS – Na noite de domingo (15/11), por volta das 22h, policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram um homem de 38 anos e apreenderam uma arma caseira que ele tinha em posse, na rua Brasil, Conjunto Lagoa Verde, bairro Crespo, zona sul de Manaus.

Segundo os policiais, a equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Operações Policiais (Ciops) para verificar ocorrência relativa a um homem que estaria portando e exibindo arma de fogo em via pública, no Conjunto Lagoa Verde, no Crespo.

Ao chegar ao conjunto residencial, os policiais identificaram o suspeito, que tentou adentrar uma residência ao ver a guarnição, mas foi interceptado. Durante revista, foi encontrado com ele uma arma de fogo do tipo escopeta, fabricação caseira, calibre 12 com uma munição.

Ao ser questionado, o homem declarou ser o armamento de sua propriedade mas, não apresentou documentação legal da arma que, de fato carregava pelas ruas do conjunto residencial. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com a arma, foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para as providências.