Rocam recupera carro roubado no Santa Etelvina

MANAUS – A Rocam, recuperou na noite de domingo (15/11), um carro Golf, de cor prata e sem placa, encontrado abandonado e com a chave na ignição, na rua 5 de Janeiro, bairro Santa Etelvina, zona norte.

Segundo os policiais, a equipe que patrulhava a área recebeu informações de um cidadão sobre o carro abandonado e foi ao local para verificação.

No local, os policiais pesquisaram os dados do veículo junto ao Centro Integrado de Operações Policiais (Ciops), sendo detectado registro de furto na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), para onde o Golf foi levado e entregue para as providências.