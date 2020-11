Pacientes do Programa TFD são convocados para atualização de processos

A Central Única de Regulação e Agendamentos de Exames de Consultas (Cura), órgão da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), está realizando a atualização dos processos de pacientes do Programa Tratamento Fora de Domicílio (TFD) até o dia 30 de novembro, para realizar o pagamento das ajudas de custo.

O motivo é que, a partir do dia 5 de dezembro, o Sistema Financeiro do Estado, mantido pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-AM), estará fechado para realização de balanço e atualização, daí a necessidade da atualização desses processos de pagamento.

De acordo com a coordenadora da Cura, Keila do Vale, a secretaria se organizou para que a ajuda de custo para a realização do TFD seja paga aos pacientes de forma antecipada.

Segundo Keila, os usuários precisam entrar em contato com a equipe do TFD para a atualização de seus processos, a fim de que ela possa providenciar o pagamento da ajuda de custo e também a emissão dos bilhetes aéreos. “Por isso pedimos que regularizem a documentação pendente de prestações de contas até o dia 30 de novembro deste ano”, ressaltou.