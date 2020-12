Polícia prende homem com drogas em Iranduba

AMAZONAS – Por volta das 18h de sexta-feira (25), policiais militares da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus) detiveram um homem de 33 anos, flagrado com drogas na rua 7, no Distrito de Cacau Pirêra, naquele município.

Segundo os policiais, a equipe estava patrulhando as ruas de Cacau Pirêra quando visualizou o homem, que tentou, sem êxito, escapar da abordagem. Ele foi submetido a revista pessoal sendo encontradas em sua posse uma balança de precisão, uma grande porção de aparentemente oxi, duas porções de supostamente maconha, duas porções de supostamente cocaína e uma nota falsa de R$ 50.

Diante dos fatos, o infrator, que já possuía passagem pela polícia, recebeu voz de prisão e com a materialidade foi entregue no 31º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as medidas cabíveis.