Polícia prende homem com munições no bairro Colônia Terra Nova

MANAUS – Por volta das 9h30 desta quinta-feira (13/08), policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam homem, 24 anos, que estava com 151 munições de uso permitido e restrito. A ação ocorreu na rua Santa Rita, bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus.

Segundo os policiais, quando a equipe estava em patrulhamento de segurança no bairro, recebeu denúncia sobre o indivíduo e iniciou a procura pelo mesmo.

O suspeito foi avistado e, após ser abordado, passou por revista pessoal, sendo encontradas em sua posse 15 munições calibre 32; 50 munições calibre 22; 18 munições calibre 12 e ainda, 8 munições calibre 36 de uso permitido; 50 munições 9 mm e 10 munições calibre 45 de uso restrito – todas não deflagradas e acomodadas em uma mochila.

O suspeito recebeu voz de prisão, sendo apresentado junto com as munições no 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências.