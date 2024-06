Polícia prende homem com oito quilos de maconha escondido em malas

As Forças de Segurança do Amazonas prenderam, na manhã desta terça-feira (04), um homem de 24 anos, durante fiscalização na Base Fluvial Arpão 1, localizada nas proximidades de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). A prisão ocorreu após policiais militares terem encontrado dentro de duas malas do suspeito, oito quilos de maconha do tipo skunk.





Por volta das 9h20, as equipes da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) realizaram a abordagem a lancha expresso Ajato 2000, que havia saído de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus), com destino a Manaus. Durante a fiscalização, a cadela policial Havana, da Companhia Independente de Cães (CipCães), sinalizou que havia entorpecentes dentro de duas malas.

Na revista, os policiais encontraram dentro das malas oito tabletes de maconha tipo skunk, que totalizaram oito quilos de entorpecentes. A apreensão gerou danos estimados em R$ 160 mil ao crime organizado.

O suspeito foi preso e toda materialidade foi encaminhada para a Polícia Civil (PC-AM), que autuou o homem em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O entorpecente foi levado ao setor do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), que comprovou a tipificação da droga.