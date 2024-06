Casal paga quase R$ 1 milhão para curtir fim de semana com Neymar e família

Tati Barbieri e o marido, Roman Shakal, alcançaram um feito notável no leilão beneficente de Neymar em São Paulo, estabelecendo um novo recorde ao arrematarem três lotes por um total de R$ 1,7 milhão.





Um destes lotes oferecia um fim de semana na deslumbrante mansão de Neymar em Mangaratiba, pelo qual desembolsaram R$ 900 mil. Além disso, adquiriram uma experiência com o time do Flamengo e um churrasco na residência do zagueiro Léo Pereira, tudo por R$ 300 mil, e uma experiência exclusiva com o lutador brasileiro Charles do Bronx por R$ 500 mil.

Tati manifestou sua alegria em apoiar o Instituto Projeto Neymar, cujo objetivo é ampliar as oportunidades para crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social.

Fonte: nd+