Campeonato Amazonense de Kart 2024 ocorre neste final de semana em Manaus

O Campeonato Amazonense de Kart Record 2024, já passou a fazer parte da agenda dos amazonenses e terá sequência neste final de semana, sábado (8) e domingo (9), quando será disputada a terceira etapa da temporada deste ano.





O evento é realizado pela TV Record Manaus em parceria com a Associação Amazonense de Kart (AAKA), e tem a entrada gratuita.

“Mais uma vez, a TV Record Manaus dará um show de transmissão ao vivo, a partir das 14h, deste sábado, com uma cobertura esportiva exclusiva de alta qualidade. O público pode acompanhar, tanto pela TV, quanto pelo canal do YouTube da emissora, assim como presencialmente aqui no Kartódromo da Vila Olímpica”, disse o presidente da AAKA, Fabiano Magalhães.

O Estadual

A competição é dividida em 4 categorias: Cadetes, Novatos, Graduados B e Graduados A.

A categoria “Cadetes” tem na liderança o piloto Murilo Mazzotti, que vem se destacando na competição já com duas vitórias. Na sequência da classificação Samuel Bala, Gustavo Lemos, Caleb Rabelo e Enrico Magalhães fecham a categoria.

Já na Categoria Novatos, que são os pilotos que estão iniciando na competição, Aldenir Júnior é o líder da Categoria com P1 e P2 até o momento e vem na ponta da classificação. Na sequência Alexandre Rabelo, Mário Júnior, Paul Willian e Leonardo Chaves fecham a classificação.

Na Categoria dos pilotos que já tem experiência a Graduados B, Cacá De Carli vem na liderança, inclusive até com poucos treinos, fez bonito e tá na ponta da tabela. Na sequência da classificação vem Dylan Holanda, João Oliveira, Roberto Junio, Enzo Magalhães, Ronald Lima RR e Diego Ferraz fecham a tabela.

Na Categoria principal do certame, a Graduados A, vem com a liderança do piloto Márcio Pavanely, piloto bastante experiente e inclusive tricampeão amazonense. Na sequência vem Luiz Santana, Neto Simonetti, Ricardo Rafael, Vitor Gioia, Lincoln Barros, Fabiano M.Magalhães, Emerson Paxá, Gustavo Bento, Paulo de Carli Filho e Matheus Ribeiro.

A cerimônia de premiação dos vencedores acontece ao término da competição, a partir das 9h10min do domingo.