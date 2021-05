Polícia prende homem flagrado com cabos telefônicos roubados

MANAUS – Policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam na madrugada desta quinta-feira (20), um homem de 32 anos, por furto de cabos de telefonia, no bairro Morro da Liberdade, zona sul.

Os policiais foram acionados pelo Centro Integrado de Operações Policiais (Ciops), por volta de 1h, para averiguar furtos de cabos telefônicos que estariam ocorrendo na rua Professor Carlos Mesquita, bairro Santa Luzia, também na zona sul. Durante busca pelo suspeito nas adjacências, os policiais se depararam com um homem, queimando cabos de fios de telefonia na rua São José, no Morro da Liberdade.

Questionado, o suspeito confessou ter cortado e furtado os cabos telefônicos no Santa Luzia. Ele recebeu voz de prisão e, com a materialidade furtada, foi conduzido ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi constatado que ele já possuía passagens por furto e perturbação do sossego.

