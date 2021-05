Crime ambiental coloca construção de hotel em Barcelos na mira do MPAM

Após denúncia de eventual crime ambiental, a construção de um hotel em Barcelos (a 405 quilômetros de Manaus) entrou na mira do Ministério Público do Amazonas (MPAM). O órgão ministerial instaurou um Inquérito Civil (IC) para apurar denúncia da ação praticada por um empresário do setor de pesca esportiva.

O IC dá prosseguimento às investigações de notícia de fato apresentada ao Ministério Público Federal e posteriormente encaminhada ao MPAM. Conforme a denúncia, além da realização de pesca predatória, o “explorador da atividade turística” teria provocado desmatamento na região do rio Jufaris, nas comunidades Caburis e Caju, localizadas no limite de Barcelos com o Município de Caracaraí, em Roraima.

Segundo informações prestadas pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) ao Ministério Público, o senhor Vítor Vilanova não possui licenças ambientais estaduais para operar na região.