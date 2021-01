Polícia prende jovem por tráfico de drogas no Tancredo Neves

MANAUS – A polícia civil efetuou, nesta segunda-feira (25), por volta das 8h, a prisão em flagrante de Lucas Samuel Ferreira leitão, de 22 anos, também conhecido como ‘Samuca’, pelo crime de tráfico de drogas. A prisão ocorreu na rua Tucanaíra, Conjunto São Lucas, bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus.

Segundo a autoridade policial, as diligências em torno do caso iniciaram após as equipes receberem denúncias informando que o indivíduo estaria, supostamente, comercializando entorpecentes naquela área da cidade. Os policiais seguiram até o endereço para verificar a veracidade da denúncia.

“Fomos até o local e constatamos que o jovem comercializava o material ilícito. Entramos no imóvel e efetuamos a prisão dele, durante revista na casa apreendemos uma porção média de maconha, uma porção de cocaína e uma balança de precisão”, explicou Castilho.

O delegado destacou que a equipe de investigação já tinha conhecimento das características físicas do jovem, pois ele já havia sido preso pelos policiais do 14º DIP em novembro de 2019, também pela prática do crime de tráfico de drogas.

Procedimentos – Samuel foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. Após os procedimentos cabíveis, ele será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.