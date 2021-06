Polícia prende mãe e apreende filha por tráfico de drogas em Tabatinga

Policiais militares da 2ª Companhia de Polícia Militar (CPM) de Benjamin Constant e 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM), dentro da Operação Mão de Ferro, detiveram, na noite de segunda-feira (14/06), uma mulher de 56 anos e apreenderam uma adolescente de 17, mãe e filha, em posse de substâncias entorpecentes, no bairro Rui Barbosa, em Tabatinga (a 1.108 quilômetros da capital).

A equipe de policiais militares na viatura 9100, em patrulhamento na cidade, por volta das 22h, avistou várias pessoas aglomeradas em frente a uma residência na rua Rui Barbosa, bairro de mesmo nome, onde funciona um mercadinho. Os policiais se aproximaram para averiguar, quando avistaram uma mulher sair correndo em direção à cozinha de uma casa.

Durante abordagem à mulher e revista na residência, foram localizados, no banheiro, dentro do vaso sanitário, vários papelotes com aspecto de entorpecentes do tipo pasta base de cocaína, que haviam sido jogados no local pela sua filha, uma adolescente de 17 anos. Indagada, a mulher informou que havia mais do material no quintal da casa, onde foram encontradas uma pedra grande da mesma substância e cerca de 10 gramas de maconha.

Em razão dos fatos, a mulher foi detida em flagrante. Ela ainda tentou subornar a equipe policial, oferecendo a quantia de R$ 2 mil em espécie, sendo imediatamente conduzida, juntamente com material ilícito e outros objetos apreendidos oriundos do tráfico, além da filha adolescente, à delegacia de Tabatinga.

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.