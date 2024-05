Polícia prende mulher por ataque com ácido contra jovem em Jacarezinho

A polícia prendeu uma mulher suspeita de ser autora do ataque com ácido contra a jovem Isabelly Ferreira, de 23 anos, em Jacarezinho, no norte do Paraná, na última quarta-feira (22). A prisão ocorreu na manhã desta sexta-feira (24), quando policiais foram chamados para atender uma ocorrência em que uma mulher pedia socorro no pátio de um hotel na cidade.





Prisão e Confissão

Ao chegar ao local, os policiais encontraram a mulher que relatou estar sendo perseguida por quatro homens, mas não soube explicar o motivo. Ela afirmou que estava escondida em um matagal desde a tarde de quarta-feira, coincidindo com o horário do ataque contra Isabelly. Devido às circunstâncias e proximidade do local do crime, a polícia desconfiou das declarações da mulher.

Quando questionada pela Polícia Militar sobre sua participação no crime, a mulher confessou imediatamente. Ela alegou que a motivação foi ciúmes, acusando a vítima de ter tido um relacionamento com seu ex-companheiro. A suspeita afirmou que a substância utilizada no ataque era uma mistura de soda cáustica com água.

Evidências e Encaminhamento

No momento da prisão, a mulher estava vestindo uma calça que teria usado durante o ataque e portava um celular. Questionada sobre uma peruca que, segundo informações, também teria sido usada no crime, ela disse ter descartado o acessório em um matagal. Os policiais realizaram buscas no local, mas não conseguiram encontrar a peruca.

Diante das evidências, a suspeita foi encaminhada para a Delegacia de Polícia de Jacarezinho/PR, onde permanece à disposição da Polícia Judiciária para os procedimentos legais.

Estado de Saúde da Vítima

Isabelly Ferreira está internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário de Londrina. Ela foi atacada enquanto saía de uma academia na Vila Ageo. Câmeras de segurança registraram o momento em que a jovem pediu ajuda aos populares, por volta das 13h20 de quarta-feira. Segundo os enfermeiros, Isabelly foi entubada e pode ter ingerido parte do ácido, agravando seu estado de saúde.

A investigação continua enquanto a polícia busca esclarecer todos os detalhes do caso e garantir que a justiça seja feita.

Fonte: RIC