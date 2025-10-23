Polícia prende mulher por receptação de materiais de obra avaliados em mais de R$ 20 mil

A Polícia Civil rendeu em flagrante, na quarta-feira (22), uma mulher, de 44 anos, pela prática de receptação de dois compactadores de solo, com valor estimado de R$ 18 mil, 56 sacos de cimento, avaliados em R$ 2,5 mil e uma maquita no valor de R$ 300.





De acordo com a delegada Elizabeth de Paula, a vítima realizou a denúncia informando que, na segunda-feira (20/10), houve o furto dos materiais e maquita que estava utilizando em uma obra, no bairro Japiim, zona sul.

“Iniciamos as diligências e, por meio de câmeras de segurança do local da obra, foi possível identificar o veículo utilizado no furto e transporte do material. A equipe de investigação conseguiu identificar o material furtado em uma residência, no bairro Jorge Teixeira, zona leste”, afirmou Elizabeth.

Segundo a delegada, a mulher, de 44 anos, dona da residência, admitiu ter adquirido os objetos furtados pelo valor de R$ 800. Diante disso, a mulher foi autuada em flagrante por receptação e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.