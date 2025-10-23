Prefeitura investe na comercialização de produtos da zona rural de Parintins

Com apoio da Prefeitura de Parintins, a safra de melancia dos agricultores Neusa Maria e Luizão Barroso, da comunidade Nova Olinda, zona rural do município, é comercializada diretamente aos consumidores no Mercado Municipal Zezito Assayag, na Avenida Paraíba, desde a manhã de quarta-feira, 22 de outubro.





Aproximadamente mil frutos, com média até 20 quilos, da variedade Dakar F1, foram produzidos no sítio Estância Mato Grosso, localizado no quilômetro 21 da estrada do Projeto de Assentamento Vila Amazônia, com acompanhamento técnico da Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento (Sempa).

Dois caminhões e uma balsa da Prefeitura de Parintins transportaram cerca de 15 toneladas de melancia. “Aqui é a produção lá da Vila Amazônia, da Dona Neusa e do Luizão, grandes produtores de Parintins. Plantam não apenas melancias, mas também outras culturas.

Assim, a gente vai cada vez mais incentivando e proporcionando o setor primário do nosso município. A comercialização é aqui no Mercado Zezito Assayag e também uma parte dessa produção a gente absorve pela Prefeitura de Parintins para a merenda escolar”, informa o prefeito Mateus Assayag.

O secretário Tião Teixeira viabilizou o incentivo da gestão do prefeito Mateus Assayag e da vice-prefeita Vanessa Gonçalves aos agricultores da Nova Olinda. “É uma grande colheita desses produtores de mão cheia que fazem a diferença na agricultura. Atuamos com atendimentos da Coordenação de Produção Vegetal, logística para o escoamento e o apoio na comercialização. O prefeito tem nos orientado a ajudar os produtores que abastecem o mercado parintinense. Temos uma produção de qualidade. Venham comprar sua melancia”, convida o secretário.

A Prefeitura de Parintins, via Sempa, fez o acompanhamento técnico do plantio ao escoamento. “Nossa expectativa era enorme, desde a preparação do solo, da aquisição de uma boa semente, produção de uma muda de qualidade. Colocamos em prática todas as orientações técnicas da Sempa e foi quando vimos o resultado aparecer. Quando tínhamos alguma dúvida, procuramos a secretaria. Diante disso, o resultado chegou. Só temos a agradecer ao prefeito Mateus, ao secretário Tião e à equipe técnica”, enaltece Neusa Barroso.

Texto: Gerlean Brasil – SEMPA/SECOM

Fotos: Pedro Coelho – SECOM