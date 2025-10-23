MEC abre inscrições para vagas remanescentes do Fies 2025/2

O Ministério da Educação (MEC) abriu nesta quinta-feira (23) as inscrições para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). São mais de 58 mil vagas em 10.319 cursos de 690 instituições privadas.





As inscrições, gratuitas, vão até 23h59 do dia 30 de outubro, pelo portal Acesso Único. O financiamento cobre as mensalidades do segundo semestre de 2025, e o aluno deve manter mínimo de 70% de frequência.

Quem pode participar:

Ter feito o Enem a partir de 2010, com média mínima de 450 pontos e nota diferente de zero na redação;

Ter renda familiar per capita de até três salários mínimos;

Não ter participado do Enem como treineiro.

O resultado sai em 4 de novembro, com chamada única e lista de espera. Os pré-selecionados devem comparecer à CPSA da instituição entre 5 e 6 de novembro para comprovar as informações.

Reserva de vagas:

50% das vagas são para inscritos no CadÚnico com renda de até meio salário mínimo por pessoa (Fies Social), com financiamento de até 100%.

Há também reserva para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, conforme dados do IBGE. Candidatos com deficiência precisam apresentar laudo médico.

Em 2025, o MEC ofertou mais de 112 mil vagas no Fies. As não preenchidas retornam como vagas remanescentes nesta edição.

Sobre o Fies: Criado pela Lei nº 10.260/2001, o programa financia cursos de graduação em instituições privadas com avaliação positiva no Sinaes.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República