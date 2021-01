Polícia procura homem que matou companheiro em quarto de motel no Centro de Manaus – Veja vídeo

MANAUS – A Polícia Civil solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de um homem, até o momento não foi identificado, principal suspeito de um homicídio ocorrido no dia 23 de janeiro deste ano, por volta das 7h30, em um hotel localizado na rua Lima Bacuri, no bairro Centro, zona sul da cidade.

O corpo da vítima, um indivíduo que foi identificado apenas como “Lucas Henrique”, segue sem reconhecimento de familiares ou amigos próximos.

De acordo com o adjunto da Especializada, após o crime, as equipes iniciaram as investigações, quando obtiveram as imagens das câmeras de segurança do hotel onde o crime aconteceu. Na ocasião, foi possível identificar que o suspeito vestia uma camisa vermelha e a vítima, “Lucas Henrique”, estava de camisa na cor azul escura.

“Sendo assim, estamos divulgando as imagens de ambos para pedir ajuda da população. Precisamos identificar o suspeito do crime e os familiares da vítima, para que tomem conhecimento do fato e compareçam à DEHS para dar início ao processo de liberação do corpo junto ao Instituto Médico Legal (IML)”, ressaltou Teixeira.

Quem tiver informações acerca da identificação e localização do procurado, ou reconhecer a vítima, pode entrar em contato pelo número (92) 3636-2874, o disque-denúncia da DEHS; ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu o delegado.