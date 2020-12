Polícia Rodoviária apreende 45kg de maconha em ônibus

Quase quarenta e cinco quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no último sábado (12), em Barreiras, na Região Oeste da Bahia. O flagrante ocorreu durante fiscalização de combate a criminalidade no Km 800 da BR 242 e causou um prejuízo de 45.000 reais para o tráfico de drogas.

De acordo com as equipes da PRF, foi dada ordem de parada ao ônibus particular que seguia de São Bernardo do Campo (SP) com destino a Natal (RN). Ao subir no ônibus e conversar com os ocupantes, a equipe decidiu aprofundar à fiscalização no compartimento de bagagens.

Durante os procedimentos de fiscalização, os policiais encontraram duas caixas térmicas (isopor) “lotadas” com tabletes de maconha pronta para consumo. Ao verificarem uma caixa de papelão descobriram também mais uma quantidade da droga. Após pesagem, o volume apreendido correspondeu a aproximadamente 43,95 Kg (quarenta e três quilos e novecentos e cinquenta gramas).

Após conferência nos documentos apresentados pelo motorista, os policiais descobriram que as caixas térmicas foram despachadas em Uberlândia (MG) e seriam levadas para a cidade de Currais Novos (RN). Já a caixa de papelão foi embarcada em Rio Verde (GO) e tinha como destino a cidade baiana de Capim Grosso. Todo o material possuía identificação dos responsáveis pelo despacho do material ilícito e serão investigados.

Diante dos fatos, o produto apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil em Barreiras (BA). O crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, tem pena que varia de 5 a 15 anos de prisão.

Fonte: Policia 24h