Policiais apreendem 680 quilos de drogas avaliadas em R$ 8 milhões em sacos de fibra

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) por meio da Força Tática, apreendeu, ontem sábado (18/10), 680 quilos de entorpecentes que estavam escondidos em sacos de fibra, na zona rural do município de Jutaí (a 750 quilômetros de Manaus). A ação foi realizada durante a operação Impacto, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).


Conforme o relatório, os policiais receberam uma denúncia informando sobre um confronto entre grupos de piratas, ocorrido dois dias antes, nas proximidades da Boca da Ressaca Grande, no Rio Solimões. Conforme as informações, o local abrigaria parte da materialidade resultante da disputa.

As equipes se deslocaram até o ponto indicado e, durante as buscas, localizaram 17 sacos de fibra preta contendo 602 tabletes de maconha do tipo skunk.

O material apreendido foi levado até a sede do município e apresentado à 56ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) para os procedimentos cabíveis.

