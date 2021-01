Policiais apreendem armas de fogo e motocicleta roubada na zona Leste

Policiais militares da Força Tática apreenderam, na noite do último domingo (24/01), duas armas de fogo utilizadas no roubo de um veículo ocorrido na zona Leste de Manaus. Uma motocicleta roubada também foi apreendida e recuperada.

Na ação, em resposta a disparos efetuados contra a equipe, os policiais revidaram e atingiram um infrator, que ainda foi socorrido e levado para o hospital Platão Araújo, mas não resistiu aos ferimentos.

A ação ocorreu por volta das 21h45, quando a equipe foi informada pelo Força Comando sobre dois indivíduos que teriam roubado uma moto modelo Yamaha Lander, de cor branca e placa OAH-9C59, utilizando armas de fogo, e estariam em rota de fuga pela avenida Camapuã, bairro Jorge Teixeira.

Os policiais se dirigiram ao endereço informado e realizaram acompanhamento aos suspeitos. A equipe deu ordem de parada aos homens, que desobedeceram e começaram a efetuar disparos de arma de fogo contra a guarnição policial.

Diante do ocorrido, a equipe revidou com alguns disparos e atingiu um dos supostos infratores. O rapaz atingido pelo disparo foi socorrido e levado com vida para o hospital Platão Araújo, mas não resistiu e veio a óbito. O segundo suspeito fugiu do local deixando a moto roubada para trás.

Com ele, foram apreendidas duas armas de fogo do tipo revólver da marca Taurus, sendo que uma das armas era calibre 38, numeração PJ17554, e continha duas munições de mesmo calibre deflagradas; a outra arma era de calibre 32, numeração 827838, e continha quatro munições de mesmo calibre deflagradas.

As armas apreendidas e a motocicleta recuperada foram levadas para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a realização dos procedimentos legais.