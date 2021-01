‘Operação pela Vida’ apreende 28 veículos durante fiscalização

Em Manaus, 17 pessoas foram detidas e 28 veículos apreendidos na 11ª noite da “Operação Pela Vida”, uma ação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) para fiscalizar o cumprimento do decreto que restringe a circulação de pessoas. As detenções e apreensões ocorreram em ruas das zonas norte e Leste de Manaus.

No bairro Novo Aleixo, zona norte, um casal foi preso. O homem usava tornozeleira eletrônica, e o casal tem passagens por roubo. Na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, zona leste, uma mulher foi presa por embriaguez ao volante.

O secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, lamentou a grande movimentação de pessoas em via pública e afirmou que as forças de Segurança vão continuar nas ruas fiscalizando, abordando e quem descumprir o decreto será conduzido à delegacia.

Outras ocorrências foram registradas no Centro e Crespo, na zona sul, e no bairro Santa Etelvina, na zona norte. Neste último, a dona de um bar e um casal foram detidos na rua 7 de Maio.