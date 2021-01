TCE compra cinco carros de luxo por quase R$ 800 mil

Mesmo com os trabalhos presenciais suspensos devido à pandemia de covid-19, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) comprou cinco carros de luxo. O valor das aquisições é de R$ 798.970.

Somente um dos veículos, um Amarok V6 Highline, cabine dupla, ano 2020, vale R$ 208 mil. A compra do carro foi realizada na Solimões Veículos, em outubro do ano passado e está publicada no Diário Oficial Eletrônico de Contas do TCE-AM.

Outro veículo adquirido pelo Tribunal foi um Pajero Sport HPE, ano 2020-2021. O automóvel, comprado na Mizu Comércio de Veículos Ltda., custou R$ 332,9 mil.

Os demais carros são do modelo Ônix Plus Premier 2, ano 2020-2021. Eles somam R$ 257,9 mil e foram comprados na Braga Veículos.

As compras dos veículos foram autorizadas pelo presidente do TCE-AM, conselheiro Mário de Mello. As aquisições foram feitas no período de pandemia de covid-19, enquanto o tribunal está com atividades remotas e todos os serviços presenciais suspensos.

A equipe de reportagem do Correio da Amazônia entrou em contato com a assessoria de comunicação do TCE-AM, mas, até o momento, não obteve respostas.