Policlínica Gilberto Mestrinho mantém serviços parcialmente

Com o aumento de casos e internações pelo novo coronavírus (Covid-19), a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) vai manter, a partir desta terça-feira (12/01), apenas os serviços de Ginecologia, Programa do Pé Diabético, Saúde Mental, Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e dispensação de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica da Policlínica Gilberto Mestrinho.

Os demais serviços ambulatoriais oferecidos na unidade serão suspensos para que os médicos da unidade possam ser remanejados para os hospitais e prontos-socorros que estão atuando no atendimento de pacientes com Covid-19. A secretária executiva adjunta de Assistência Especializada da Capital, Márcia Murad, explicou a reorganização.

“Em decorrência da necessidade de reorganizar da rede para a implantação do Hospital Nilton Lins, nós tivemos que fazer um remanejamento de médicos, principalmente do grupo que faz parte do Corpo de Bombeiros Militar. Estão sendo remanejados 28 médicos da unidade para o Hospital Nilton Lins, então, em decorrência disso, nós estamos suspendendo as nossas agendas de atendimento de algumas especialidades”, afirmou.

A equipe da Policlínica está entrando em contato com os pacientes que já possuem agendamento para informar sobre a suspensão, assim como avisar sobre a remarcação e o retorno das consultas. “Deixando claro que essa é uma ação temporária e, tão logo as atividades retornem, nós faremos contato novamente com os usuários para remarcar suas consultas e procedimentos”, ressaltou a secretária.

Em relação ao serviço de saúde mental, as receitas de medicações serão fornecidas aos pacientes para três meses e os usuários que precisarem de atendimento podem se dirigir à Policlínica Gilberto Mestrinho.

“Essas medidas nós estamos tomando inicialmente em relação à Policlínica Gilberto Mestrinho e, na medida que seja necessário o remanejamento de profissionais para compor a rede de urgência e emergência, nós faremos concomitante com as outras unidades e assim comunicaremos”, destacou Márcia Murad.