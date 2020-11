População será beneficiada com 7 mil moradias na gestão de David Almeida

A capital amazonense será beneficiada com a construção de 7 mil novas moradias, caso o candidato David Almeida (Avante) vença a disputa pela Prefeitura de Manaus. As moradias fazem parte do plano de governo do prefeiturável.

Durante sua gestão, ele pretende criar o bairro planejado, que será localizado na Zona Oeste de Manaus. A obra, que já tem um espaço específico, terá parceria com a Caixa Econômica Federal e 150 mil metros quadrados.

A área contará com mil casas, Unidades Básicas de Saúde (UBSs), creches, escolas, área de lazer e wifi.