Praça da Catedral em Parintins recebe mais uma vez a Estação da Cultura

Pelo segundo ano consecutivo, a Praça da Catedral Nossa Senhora do Carmo, em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), ponto central de encontro dos visitantes que vão à Ilha Tupinambarana no período da grande festa de Caprichoso e Garantido, vai se transformar em um centro cultural com a instalação no local da Estação da Cultura, uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.





Arte, música, economia criativa e diversas outras manifestações culturais estarão gratuitamente à disposição dos parintinenses e visitantes, que já transformaram em tradição lotar a Praça da Catedral e adjacências durante o dia no período do festival.

O espaço dedicado às artes, música e economia criativa estará em pleno funcionamento do dia 26 a 30 de junho, das 10h às 18h, sendo uma atração alternativa, aberta ao público, durante a temporada bovina. O projeto, que está em sua terceira edição e, em 2022, ocupou o estádio Tupy Cantanhede, traz ainda os shows das bandas amazonenses Samboi, Kontra Tempo, Ajuri Amazon Music e Canto da Mata, entre outras atrações musicais.

A Estação da Cultura tem como objetivo criar novos espaços de arte e economia criativa durante o período do festival. Possui uma extensa programação artística, cultural e criativa, investindo no empreendedorismo local, talentos locais da música, artes visuais, dança, literatura, folclore e economia criativa. Com a participação dos alunos do Liceu de Artes Claudio Santoro – Unidade Parintins.

O espaço vai contar com a exposição coletiva “Folclore”, dos alunos do Núcleo de Artes Visuais do Liceu de Artes Claudio Santoro – Unidade Parintins; ateliê de desenho e pintura; Galeria dos Bois, um espaço instagramável com os bois oficiais do centenário de Caprichoso e Garantido; Feira dos Povos Criativos, com mais de 10 estandes para comercialização de produtos de artistas e empreendedores; painel Criativo em Movimento, um Painel de LED para exibição de conteúdos audiovisuais de projetos realizados pelo Governo do Estado do Amazonas e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa em Parintins; Palco Cultura em Movimento; um espaço destinado a vivências, rodas de conversas, atrações artísticas, folclóricas e culturais, além de espaços instagramáveis diversos.

Oportunidade

Para o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, além de proporcionar mais uma alternativa de diversão para o turista e o parintinense que estão na cidade para brincar de boi, a Estação da Cultura também garante um local para que os artistas e empreendedores de Parintins divulguem sua arte e vendam seus produtos.

“A arte parintinense tem uma potência singular que vai além do Bumbódromo, e pode ser percebida em toda a cidade instagramável. O espaço traz um roteiro de atividades durante o dia, investindo no empreendedorismo e nos talentos locais da música, artes visuais, dança, literatura, folclore e demais segmentos”, destaca o secretário.

O artesão João Marcos, do ateliê AtesãoNato, vai expor e comercializar seu trabalho com com macramê (bolsas, saídas de banho, acessórios bovinos), crochê (bolsas, tops, amigurumis), acessórios bovinos de miçangas e sementes na Feira dos Povos Criativos.

“É uma grande oportunidade de expor meu trabalho, ainda mais em um evento grandioso como o festival. Eu vendo mais como encomenda e pela internet, e a feira me dá a chance de mostrar para as pessoas meu trabalho, de tocar, experimentar, sentir o material que uso e o acabamento das minhas peças. Melhor propaganda para um empreendimento”, afirma.

Programação

No dia 26 de junho, haverá apresentações de vídeos institucionais dos projetos artísticos e culturais realizados e apoiados pelo Governo do Estado no Painel Criativo em Movimento; acústico musical com Mestre Girão; apresentação musical do Grupo Porantim, de Barreirinha; Camerata de Violões do Liceu Parintins e show do grupo Curumins da Baixa.

No dia 27 de junho, a programação tem início com uma Vivência Artística com Pito Silva para falar do processo criativo do Mural “Patrimônio em Festa”, às 10h15; show acústico com Chrystian Bulcão; apresentação dos Grupos de Práticas Pedagógicas de Dança de Salão e de Práticas Pedagógicas de Danças Populares do Liceu Parintins; Corpo de Dança de Nhamundá e show do grupo Samboi.

Uma vivência cultural e acústico musical com o artista Silvio Camaleão abre a programação do dia 28 de junho, que segue com apresentação das Pastorinhas Filhas de Maria do Bairro São Francisco de Assis; DJ Adelino Aguiar; show do grupo Point da Toada; Grupo de Práticas Pedagógicas de Laboratório Corporal do Liceu Parintins; 5 Grupo de Práticas Pedagógicas de Capoeira do Liceu Parintins; Desfile Amazon Poranga Fashion e Banda Coquetel Amazônico.

A Associação Folclórica Boi-Bumbá Mirim Mineirinho abre a programação no dia 29 de junho, seguindo com 1h40 Grupo de Práticas Pedagógicas de Dança de Salão do Liceu Parintins; acústico musical com Enéas Dias; Banda Kontra Tempo; Balé Folclórico Tradicional CarimBoi; Associação Folclórica Boi-Bumbá Mirim Estrelinha e Grupo Ajuri Amazon Music.

No último dia da Estação da Cultura, 30 de junho, o Grupo Hit Popular inicia os trabalhos. Em seguida, se apresentam o Grupo Toada de Roda; DJ Alex Aguiar; Mesa Redonda: “O papel do IPHAN e o Registro do Boi-Bumbá do Médio Amazonas e Parintins”; Associação Folclórica Boi-Bumbá Mirim Tupi e Banda Canto da Mata.