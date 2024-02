Pratos deliciosos que você precisa provar em Floripa

Florianópolis, além de suas praias e natureza exuberantes, vida noturna agitada, e uma comunidade acolhedora, é também um ótimo destino para quem gosta de comer bem. Na capital de Santa Catarina, a culinária é uma celebração dos sabores locais, onde os frutos-do-mar são os protagonistas e as tradições culinárias se entrelaçam com influências de diversas culturas.





Aqui, embarcaremos em uma jornada culinária por Florianópolis, descobrindo pratos deliciosos obrigatórios para quem visita a ilha. Seja para um almoço após um dia de praia ou para um jantar especial, a gastronomia de Florianópolis promete delícias frescas da terra e do mar.

Tainha

A tainha é um peixe típico do inverno catarinense, celebrado entre os meses de maio e julho, quando os pescadores artesanais se unem nas praias para a pesca coletiva. Durante este período, os moradores e turistas se juntam na emocionante tarefa de puxar as redes, compartilhando não apenas o trabalho, mas também a alegria de saborear a tainha fresca.

A tainha pode ser preparada de diversas maneiras: Seja assada na brasa, frita em postas, ou recheada com farofa ou ovas, cada método de preparo realça os sabores autênticos deste peixe. Um dos momentos altos da temporada de tainha é a Festa da Tainha, onde a cidade se enche de barracas de comida, atividades culturais e música. O Mercado Público, em especial, torna-se um centro de celebração.

Pirão de Peixe

O pirão de peixe reflete a tradição dos “manezinhos da ilha” — descendentes dos açorianos que colonizaram a região. Composto basicamente de água, farinha de mandioca, temperos e peixe, utilizando geralmente a cabeça para intensificar o sabor, o pirão é uma refeição robusta e deliciosa, tradicionalmente servido com (mais) peixe, arroz e farofa.

O pirão de peixe é um excelente exemplo da sabedoria culinária local: comida boa é aquela que oferece sustância e prazer. Na maioria dos restaurantes à beira da praia ou próximos à Lagoa da Conceição, este prato é uma escolha popular, perfeito para quem deseja uma refeição consistente após um dia aproveitando as belezas naturais de Floripa.

Pastel de Berbigão

Servido comumente como entrada ou lanche da tarde, o pastel de berbigão é uma experiência culinária que encanta a todos. O berbigão, um molusco encontrado nas águas rasas e na areia das praias, é o protagonista deste saboroso pastel. Aqui, o preparo do recheio é um processo cuidadoso que envolve limpar o berbigão e refogá-lo com cebola, alho e temperos, garantindo um sabor inigualável.

Em Florianópolis, as pastelarias tradicionais, especialmente no centro histórico, são famosas por servir este e outros pastéis. Esses estabelecimentos, muitos com mais de 50 anos de história, oferecem aos visitantes uma oportunidade de provar a verdadeira gastronomia local.

Para complementar a experiência, experimente pedir também caldo de cana — A combinação do doce da bebida com o salgado do pastel cria um equilíbrio perfeito de sabores, tornando-se uma dupla irresistível.

Ostras

Reconhecida como a capital nacional da ostra, Floripa produz mais de 3 milhões de dúzias desses moluscos anualmente, cada um trazendo um sabor único, acentuado pela salinidade especial das águas locais. O lugar ideal para saborear ostras em Florianópolis é o Ribeirão da Ilha, um bairro no sul da cidade conhecido por seus muitos restaurantes especializados, como o “Ostradamus” e o “Umas e Ostras”.

Embora muitos “manézinhos da ilha” prefiram suas ostras cruas, apenas com um toque de limão, há inúmeras outras formas de prepará-las. As ostras podem ser servidas no vapor, assadas, grelhadas, cozidas, fritas, e, mais popularmente, gratinadas com queijo.

A gratinação é um método comum de preparo, onde as ostras são aferventadas, recheadas com um creme saboroso feito de manteiga, cebola, vinho, farinha de trigo, creme de leite e temperos, e então cobertas com queijo parmesão antes de serem levadas ao forno.

Filé de Peixe ao Molho de Camarão

O filé de peixe ao molho de camarão é um prato que reúne o melhor dos frutos-do-mar. Preparado com um filé de peixe de sua escolha, seja assado ou frito, este prato ganha vida com o acréscimo de molho de camarão. O molho é uma mistura rica de molho de tomate e camarões frescos, realçado com limão, pimenta, sal, cebola, alho e temperos verdes.

Encontrado nos restaurantes à beira-mar de Florianópolis, o filé de peixe ao molho de camarão é frequentemente servido com acompanhamentos variados, como arroz branco, batatas fritas, pirão, feijão, farofa e salada, tornando-o uma excelente opção para grupos grandes ou ocasiões especiais. Para complementar a experiência gastronômica, uma cerveja gelada ou uma caipirinha são as bebidas mais recomendadas!

Joelho de Porco

O joelho de porco, com raízes na Alemanha, onde é conhecido como Eisbein, encontrou um lugar especial na cozinha catarinense, região conhecida pela sua forte produção de porco. O joelho de porco é preparado com esmero, assando lentamente a parte da perna dianteira do animal, resultando em uma carne suculenta e saborosa. O prato é tradicionalmente servido com chucrute, um acompanhamento feito de repolho picado com um sabor ligeiramente azedo.

Em Florianópolis, assim como em outras partes de Santa Catarina, o joelho de porco é uma escolha popular em restaurantes locais, especialmente na região norte do estado e durante festividades como a Oktoberfest.

Anchova Grelhada

A Anchova Grelhada se destaca pelo sabor intenso e textura firme. Seu processo de preparo é uma arte em si — O peixe é cuidadosamente escalado, aberto pela barriga e as espinhas são retiradas. A carne firme da anchova é ideal para ser grelhada, adquirindo uma textura perfeita e um sabor rico realçado quando acompanhado de alcaparras.

Embora o famoso restaurante Carlinhos na Lagoa, um ícone na preparação deste prato, tenha fechado, a anchova grelhada continua sendo um prato imperdível em Florianópolis. Seja na beira da praia ou ao redor da Lagoa da Conceição, há muitos restaurantes que servem esta especialidade, cada um com seu toque único.

Casquinha e bolinhos de Siri

A casquinha e os bolinhos de siri são uma prova da versatilidade do siri, um fruto do mar amplamente apreciado e preparado de diversas maneiras na região.

Preparados com siris frescos, temperos selecionados, cebola, ovos e farinha de rosca, os bolinhos de siri são refogados e depois fritos até ficarem crocantes e dourados. São uma entrada ou petisco que cativa pela textura e sabor.

A casquinha de siri, por sua vez, combina a carne de siri refogada com um creme feito com farinha de trigo, leite, leite de coco e azeite de dendê. Essa mistura é colocada na casca do siri, polvilhada com farinha de rosca e queijo, e depois assada para gratinar.

