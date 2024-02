Em Novo Airão, Idam atua na logística de escoamento de 4,7 toneladas de alimentos

Nesta quarta-feira (28/02), o Instituto de Desenvolvimento de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), com o apoio da Secretaria de Produção Municipal de Novo Airão (município 115 quilômetros distante de Manaus), atuou no escoamento de 4,7 tonelada de alimentos adquiridos de 15 produtores rurais locais por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).





A comercialização dos itens rendeu R$ 32 mil aos produtores, que tiveram as produções de peixe, galinha caipira, maracujá, goiaba, mandioca, macaxeira, mamão, e hortaliças, como couve e alface, escoadas pelo instituto, por meio da Unidade Local (UnLoc) Idam/Novo Airão), até o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do município.

“O serviço e assistência realizados pelo Idam, assistência técnica e toda a logística, beneficiaram 15 agricultores familiares das comunidades Membeca, Nova Jerusalém, Três Fronteiras, Angelim e Ramal Presente de Deus, que puderam comercializar as produções, que tiveram como destino o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) de Novo Airão para serem doadas às famílias em situação de insegurança alimentar”, informou o gerente da UnLoc Idam/Novo Airão, Alberto Elífio.

O gerente destacou, ainda, que a UnLoc, além de atuar na logística das produções, também dispõe de técnicos que orientam os trabalhadores rurais não apenas sobre o PAA, mas também em relação a todas as políticas públicas que podem ser acessadas via Idam.

Balanço

Com a entrega desta quarta-feira (28/2), neste ano, o Idam já atuou no escoamento de 7,2 toneladas de alimentos adquiridos por meio do PAA, no município de Novo Airão. A comercialização dos itens, no acumulado dos meses de janeiro e fevereiro, rendeu aos trabalhadores rurais R$ 80 mil.

O Programa de Aquisição de Alimentos é um programa do Governo Federal que, no Amazonas, é coordenado pela Secretaria do Estado de Produção Rural (Sepror). A iniciativa tem como premissa a distribuição simultânea de alimentos advindos da agricultura familiar, que têm como destino instituições que atendem pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional.