Prazo para solicitar 2ª via do título eleitoral encerra nesta quinta-feira

Conforme o calendário das eleições municipais deste ano, o prazo para que os cidadãos solicitem a segunda via do título eleitoral encerra nesta quinta-feira (5). O pedido deve ser feito no cartório eleitoral onde o cadastro está registrado e o eleitor não pode ter débitos com a Justiça Eleitoral.

Para o cidadão que está quite com a Justiça Eleitoral, há ainda outra alternativa ao título de papel, a versão digital do documento. O e-título serve como identificação caso o eleitor já tenha feito o cadastro biométrico.

A versão digital apresenta foto e dispensa outro documento no momento do voto. O aplicativo e-título pode ser obtido nas lojas virtuais de smartphones como Google Play e App Store.

Para participar do pleito, o eleitor também pode se apresentar à mesa de votação com qualquer documento oficial com foto, como a carteira de identidade ou a carteira de motorista.