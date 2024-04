Pré-candidato a vereador de Itacoatiara diz que o “crime pode melhorar a segurança” do município

A cidade de Itacoatiara, localizada a 175 quilômetros de Manaus, está diante de uma situação delicada nestas eleições, com um pré-candidato a vereador que levanta preocupações significativas. Andrew dos Cativos, do partido Republicano, é apontado como apoiador do crime, gerando alarme entre os cidadãos.





Em declarações públicas, Andrew não apenas admite seu apoio ao crime, mas também defende essa posição. Em suas postagens nas redes sociais, ele afirma que é o crime que garante a segurança das comunidades, não a polícia ou os órgãos judiciários. Essas declarações provocaram uma onda de indignação entre os habitantes locais.

Em um vídeo divulgado online, Andrew reforça sua crença de que cada comunidade possui um representante no crime e insiste que isso não deveria ser motivo de preocupação. No entanto, os comentários nas redes sociais revelam uma forte reprovação por parte da população, que clama por líderes mais responsáveis e comprometidos com o bem-estar da cidade.

Muitos questionam a credibilidade do pré-candidato e afirmam que ele não merece o voto de ninguém. Essa reação demonstra a rejeição da comunidade local a ideias que promovem o crime e a violência como solução para os problemas enfrentados pela cidade. Em um momento crucial como as eleições, é essencial que os cidadãos façam escolhas conscientes e busquem representantes comprometidos com o bem comum e o desenvolvimento de Itacoatiara.