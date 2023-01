Prédio com risco de desabar é interditado em Manaus

Um prédio de cinco pavimentos que estaria em risco de desabar no bairro Educandos, na zona Sul de Manaus, foi interditado na manhã desta segunda-feira, 30/1.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), equipe foi acionada por meio da Central 199.

Segundo informações de moradores do local, o prédio tem falhas em suas estrutura e apresenta algumas rachaduras. Uma moradora vizinha do prédio informou que toda vez que um veículo de grande porte passa em uma rua próxima, o prédio começa a tremer. A moradora informou ainda que as equipes da Defesa Civil já foram ao local.

A equipe técnica de engenharia da Defesa Civil foi até o local e atestou que o imóvel apresenta riscos reais e por isso foi interditado pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e Defesa Civil do município, acionando também a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), uma vez que o imóvel impacta outros dois ao lado, para verificar se as famílias têm perfil para serem inseridas no programa Auxílio Aluguel.

Um relatório será produzido, ainda hoje, pela equipe de engenharia, indicando a demolição ou reforço estrutural.