Prédio desaba e deixa três mortos na Nigéria

Um edifício de mais de 20 andares, em construção há dois anos, desabou na capital econômica da Nigéria, Lagos, nesta segunda-feira (1º). Três pessoas morreram, segundo a agência France Press.

As equipes de resgate disseram que “muitos” trabalhadores ficaram presos dentro do prédio.

Segundo a CNN, no momento do desabamento, representantes da empresa responsável pelo arranha-céu estavam reunidos com potenciais compradores dos apartamentos.

Ainda de acordo com a imprensa americana, nos arredores do desastre, pessoas comuns, desesperadas, começaram a remover as placas de concreto, em busca de sobreviventes. Elas protestaram contra a suposta demora nas operações oficiais de resgate.

Rashid Olamilekan, que estava na região do acidente, disse que retirou três trabalhadores dos escombros. “Eu sou nigeriano, tenho de resgatar meu povo”, afirmou à CNN. Essas vítimas foram levadas ao hospital.

g1