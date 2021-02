Prefeita Patrícia Lopes paga R$ 1,2 Milhão para o Posto de Gasolina do namorado

Com dispensa de licitação, a prefeita de Presidente Figueiredo (a 107 quilômetros de Manaus), Patrícia Lopes, vai gastar mais de R$ 1,2 milhão com a compra de combustível, no posto do empresário Bruno Maia, que é apontado como atual namorado da prefeita.

O valor será pago à empresa Deusimar M. Da Silva e Cia Ltda., que pertence à família do namorado da prefeita e que atua no comércio varejista de combustíveis para veículos automotores. A aquisição já foi homologada pela prefeitura.

A empresa é suspeita por monopolizar a comercialização de combustível no município. O acordo tem a duração de 60 dias.

Fontes que não quiseram se identificar informaram ao Correio da Amazônia que durante a gestão anterior, de Romeiro Mendonça, também havia gasto milionário com a compra de combustível.

No entanto, havia processo licitatório para a escolha da empresa fornecedora do produto, o que não aconteceu na atual administração de Patrícia.

O combustível vai atender às necessidades de órgãos municipais. Especialmente aqueles que precisam trafegar pelas 62 comunidades espalhadas em 1.250 quilômetros de ramais.

A dispensa de licitação: