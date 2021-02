Pacientes com tuberculose seguem monitorados durante pandemia

Mais de 160 pacientes foram atendidos pela Prefeitura de Manaus por meio do serviço de telemonitoramento para acompanhamento do tratamento da tuberculose. Iniciado em novembro do ano passado, o serviço é executado por uma equipe composta por enfermeiros e médicos e permite que a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), mesmo com a sobrecarga das demandas na pandemia da Covid-19, possa fornecer suporte e monitorar os pacientes de forma contínua.

O prefeito David Almeida determinou o reforço do telemonitoramento, que tem o objetivo de atender casos de novos pacientes diagnosticados com tuberculose e que são acompanhados na rede municipal de saúde.

A titular da Saúde, Shádia Fraxe, acrescentou que além de fatores de risco relacionados com o sistema imunológico de cada um, o adoecimento por tuberculose tem relação, em muitos casos, com as condições precárias de vida, o que também terá impacto no sucesso ou fracasso do tratamento.

“Por esse motivo, o prefeito David Almeida nos determinou que as questões sociais de cada paciente devem ser sempre consideradas no acompanhamento pelos profissionais de saúde”, explicou a secretária.

O telemonitoramento é feito com a realização de ligações telefônicas para o paciente a cada 15 dias ou com maior frequência, dependendo da avaliação realizada pela equipe. Desde o início do telemonitoramento, houve 35 encerramentos de acompanhamento, dos quais 28,7% ocorreram por boa adesão ao tratamento/cura e 25,7% por transferência para unidades de referência estadual ou mudança do paciente para outro município, nos demais casos houve perda de contato com o paciente (ligações sem sucesso ou não atendidas por mais de sete dias).