Prefeita Patrícia Lopes vai pagar R$ 150 Mil em site que custa no máximo R$ 10 Mil

Empresa especializada em serviços tecnológicos vai receber R$ 150 Mil pelo serviço de desenvolvimento de um site para prefeitura municipal de Presidente Figueiredo, devidamente autorizada pela prefeita Patrícia Lopes (MDB).

Sob o nº 031/2021, datado do dia 20 de janeiro, a empresa Traget Comunicação e Tecnologia é contratada pela prefeitura para “a criação e desenvolvimento do portal web”, provavelmente, o site oficial da nova administração.

Em outras palavras, a prefeitura contratou a empresa que também presta serviços para empresa da família do ex-prefeito Mário Abrahão (Apa Móveis), por um valor exorbitante. Mário teria apoiado a campanha da prefeita Patrícia Lopes, depois de ter rachado com o ex-prefeito Romeiro Mendonça (PP).

Mercado

A preço de mercado, o desenvolvimento de um site, mesmo que seja institucional, varia entre R$ 4 Mil a R$ 7 Mil. No máximo, esse valor pode chegar a R$ 10 Mil e, feito por empresas especializada, que tem na sua conta grandes sites da capital, inclusive, de um grande jornal impresso de Manaus.

Especialistas do ramo

Para o Web Designer e Analista de Sistemas, Lopes de Souza, valores acima de R$ 10 mil só são cobrados se for para algum sistema online. De acordo com ele, quando é para um sistema de matrículas ou de cadastro pra algum benefício, mas mesmo que seja pra isso, o governo já disponibiliza essas aplicações para serem cedidas (de graça) para as prefeituras.

Ou seja, a prefeita tem, talvez por inexperiência e muito pouco tempo no cargo, aceitado valores muito acima do cobrado no mercado por mercadorias, combustíveis, serviços e agora, para a confecção do site da prefeitura. É hora do Ministério Público fazer uma ‘visita de cortesia’ para a prefeita Patrícia Lopes.

