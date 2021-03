Prefeito de Manaus visita áreas que tiveram infraestruturas prejudicadas pelas chuvas

O prefeito de Manaus, David Almeida, e o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, visitaram na manhã desta quarta-feira, 24/3, diversos pontos alagados na zona Sul, que tiveram suas infraestruturas afetadas pelas chuvas de terça-feira, principalmente no Crespo e na Colônia Oliveira Machado.

Na ocasião, o prefeito David Almeida antecipou o projeto para a revitalização do igarapé no Crespo, com início na rua Magalhães Barata. “Eu sou um morador da zona Sul e sei que essas pessoas sofrem com as alagações há mais de 45 anos por causa do igarapé. Estou com o vice-prefeito Marcos Rotta e um grande corpo técnico aqui, hoje, para juntos resolvermos essa situação. Aqui, sempre que chove é um martírio para os moradores”, afirmou David.

Já na Colônia Oliveira Machado, David e Marcos estiveram em algumas ruas alagadas, cujas redes de drenagem foram danificadas devido ao grande volume d’água. Na rua 13 de Maio, por exemplo, um igarapé transbordou devido ao acúmulo de material e afetou todas as casas do entorno. As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) foram deslocadas ao local, para garantir medidas urgentes.

“Manaus sofre muito toda vez que chove, em grande parte, por conta da inércia e irresponsabilidade de antigos gestores da cidade, que não agiram para solucionar problemas básicos de infraestrutura que existem há décadas e esse é o reflexo. Nosso prefeito é muito sensível ao sofrimento da população e veio conosco conferir de perto. Já estamos iniciando as primeiras ações aqui, e logo teremos soluções duradouras para esta área”, explicou Rotta.

Por determinação do prefeito David Almeida, além dos trabalhos da Seminf, a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) vai realizar a limpeza da área, incluindo a capinação nas margens do igarapé que corta a comunidade, que há anos não recebe nenhuma intervenção por parte do poder público.