Prefeito divulga edital para processo seletivo com mais de 2,6 mil vagas de estágio

O prefeito Arthur Virgílio Neto lançou nesta quinta-feira, 19/11, o edital para o Programa Municipal de Estágio Remunerado da Prefeitura de Manaus, que oferece 2.672 vagas para estagiários de nível médio e superior, sendo 10% das vagas para Pessoas com Deficiência (PCDs). O anúncio foi feito no auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, na sede da prefeitura, bairro Compensa, zona Oeste, e o documento já está disponível no Diário Oficial do Município (DOM), publicado nesta quarta-feira (18).

“A prefeitura é uma das principais fontes de sustento das famílias manauaras, movendo a economia e, mesmo com tantos problemas advindos neste ano de pandemia, tivemos a coragem de abrir um processo seletivo para contratar estagiários. Essa é a primeira experiência para o jovem que está buscando se qualificar para o mercado de trabalho. Esse projeto mostra o compromisso também da prefeitura com as grandes empresas da cidade, sendo grande fomentadora de profissionais para o Polo Industrial”, disse o prefeito Arthur, acompanhada da presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro.

Exclusivamente via internet, as inscrições seguem até 15h59 do dia 27 de novembro pelo site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), instituição organizadora do certame, no endereço http://ibgpconcursos.com.br. Dependendo da modalidade de ingresso, o valor da taxa de inscrição varia entre R$ 20 e R$ 30.

Para o titular da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), Lucas Bandiera, o programa é uma oportunidade de profissionalização. “O programa de estágio é um complemento na vida acadêmica dos estudantes, então, além de nos ajudar na mão de obra, também os auxilia a criar experiência profissional, preparando-os para o mercado de trabalho. Vale destacar que várias pessoas que hoje são servidores, comissionados e concursados, um dia também já passaram pelo programa”, ressaltou.

O processo seletivo prevê o preenchimento de 634 vagas para estudantes de nível médio e 2.038 vagas para acadêmicos de nível superior, além de formação de cadastro de reserva. Os estagiários cumprirão carga horária de 20 horas semanais, com remuneração de R$ 300 e R$ 600, respectivamente, e também receberão R$ 132 de auxílio-transporte. Em acordo com a Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, 10% das vagas são reservadas a esses candidatos.

A seleção acontece no dia 6 de dezembro, por meio de prova objetiva on-line. Os candidatos aprovados atuarão em órgãos e secretarias da estrutura municipal, em uma preparação para o mercado de trabalho com garantia de renda. O conteúdo programático, elencado no edital, inclui língua portuguesa, matemática e atualidades, além de noções de informática, noções de administração pública e raciocínio lógico-matemático – no caso de nível superior.

As vagas ofertadas contemplam diversas áreas do conhecimento, sendo: administração (220); arquitetura e urbanismo (98); ciências contábeis (89); ciências econômicas (25); comunicação social (32); direito (156); educação física (76); enfermagem (30); engenharia ambiental (16); engenharia civil (118) engenharia da computação (30); farmácia (31); fisioterapia (30); jornalismo (32); letras – língua portuguesa (26); língua brasileira de sinais (23); nutrição (21); odontologia (16); pedagogia (667); psicologia (106); segurança do trabalho (6); serviço social (95); sistemas de informação (20); tecnologia em gestão de recursos humanos (26); turismo (49).

As dúvidas e demais esclarecimentos deverão ser tratadas entre o candidato e o IBGP, e devem ser registradas por escrito, pelo endereço de e-mail [email protected]

Valorização dos estagiários

Ao longo dos últimos oito anos, na gestão do prefeito Arthur Neto, houve a ampliação de vagas de estágio, credenciamento de empresas recrutadoras e o reajuste entre carga horária e bolsa-auxílio, além de outras atividades recreativas e de qualidade de vida pelo Programa Municipal de Valorização do Estagiário.

Por conta dos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus, os estagiários foram dispensados no início da pandemia, mas passado o período mais agudo desse cenário e com a saúde fiscal do município, a prefeitura retoma a contratação de novos estagiários.