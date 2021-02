Prefeito e 1ª Dama distribuem cartão Auxílio Estadual em Rio Preto da Eva

No sábado (6), o prefeito de Rio Preto Anderson Eva, Anderson Sousa, e a primeira-dama e secretária de Assistência Social, Soraya Almeida de Sousa, participaram do início da distribuição do Cartão Auxílio Estadual do Governo do Amazonas.

Estás foram as primeiras entregas do auxílio, que tem o valor de R$ 600 e foi dividido em três parcelas de R$ 200.

Mais de 400 famílias do município serão beneficiadas com o auxílio. O governador Wilson Lima determinou que a Secretária de Assistência Social do Amazonas, Maricília Costa, secretária executiva do Fundo de Promoção Social, Kathelen Santos, e o diretor presidente do Detran Rpe, Dr Rodrigo de Sá, fossem pessoalmente participar das primeiras entregas.

“Quero agradecer ao governador Wilson Lima e seus secretários pelo auxílio que irá ajudar mais de 400 famílias que estão passando por dificuldades financeiras devido a crise causada pela pandemia”, afirmou o prefeito Anderson Sousa.