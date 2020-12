Prefeito e primeira-dama entregam primeira área paisagística do Distrito Industrial

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, e a presidente da Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo, primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, entregaram nesta quarta-feira, 2/12, a revitalização paisagística e urbanística da avenida Ministro Mário Andreazza, no Distrito Industrial 1.

Essa é a primeira das intervenções paisagísticas que estão sendo realizadas em pontos diferentes do Distrito e faz parte do trabalho de requalificação socioambiental e urbanística, desenvolvido pela comissão.

“Essa intervenção melhora o clima, embeleza a cidade, deixa Manaus mais verde, prepara-a para o turismo e se junta aos nossos trabalhos de requalificação da malha viária que ocorre em toda as zonas e, especialmente, no Distrito”, disse o prefeito, juntamente com o superintendente da Zona Franca de Manaus, Algacir Polsin.

O trabalho foi desenvolvido em uma área de 6 mil metros quadrados com o plantio de 5 mil mudas do Programa Arboriza Manaus, mantido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas). A área ganhou um colorido especial com uso de espécies resistentes como a ixora, duranta, alamanda, croton, palmeiras arecas, barba-de-serpente, além de mudas arbóreas como pau-pretinho e ipê. O local também recebeu obras de urbanismo, como melhorias de calçadas, meios-fios e sinalização.

“Além de embelezar a cidade, é muito importante que as pessoas cuidem desses espaços, como a Suframa vai cuidar desse que estamos entregando. Nas outras áreas, vamos sensibilizar as indústrias próximas para também adotarem”, observou a presidente da comissão, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro.

Segundo o prefeito, as obras de requalificação do Distrito Industrial avançam com celeridade para alcançar um alto percentual de infraestrutura. “O cartão postal da cidade para o investimento é o Distrito Industrial. Estamos melhorando mais de 30 ruas, que são vias longas e que estavam se arruinando. Estamos recuperando esses espaços, graças à parceria e boa vontade da Suframa”, disse Arthur.

Outras áreas do Distrito recebem projetos de paisagismo e urbanismo, como a rotatório Armando Mendes (conhecida como bola da Samsung), uma das maiores áreas em extensão trabalhadas, com um total de 12 mil metros quadrados.

O Distrito recebe também, além do trabalho de requalificação viária, outras obras como recuperação de calçadas e meios-fios, sinalização horizontal e vertical e iluminação a LED, fruto da parceria da prefeitura com a Suframa.

As equipes de campo, coordenadas pela Semmas, atuam, simultaneamente, em diferentes frentes de trabalho com a finalidade de cumprir os prazos de entrega previstos nos projetos. Entre os serviços feitos em campo, estão obras de pavimentação, alvenaria, meio-fio e calçada, contribuindo para a melhoria da qualidade do solo e o crescimento das mudas.