Polícia prende homem por roubo no centro de Manaus

MANAUS – Policiais militares da Ciclopatrulha prenderam, na manhã de quarta-feira (02), um homem de 37 anos por roubo no centro de Manaus. Com ele, os policiais encontraram uma sacola com pertences pessoais, e 02 (dois) envelopes com uma considerável quantidade de dinheiro.

A ação foi por volta das 9h quando a equipe da Ciclopatrulha executando patrulhamento de rotina, nas proximidades da praça Terreiro Aranha, avistaram um indivíduo empreendendo fuga, quando transeuntes informaram para os policiais que o rapaz havia cometido roubo a um cidadão. A equipe fez o cerco e conseguiu deter o infrator.

Ao fazer abordagem e busca pessoal, foi encontrado com o infrator uma sacola com pertences pessoais e 02 (dois) envelopes com uma considerável quantidade de dinheiro.

Logo após a detenção, chegou no local uma mulher de 31 anos, afirmando que seria vítima do infrator capturado pela equipe, e que ele havia subtraído a sacola de envelopes com o dinheiro, antes que ela entrasse em uma das lojas para efetuar depósito.

Logo após esclarecimento, todas as partes, juntamente com os materiais e a quantia de aproximadamente 7 mil reais, foram conduzidos ao DIP para as providências cabíveis.