Prefeito publica decreto para suspender Enem em Barreirinha

Em Barreirinha (a 328 quilômetros de Manaus), o prefeito Glênio Seixas publicou um decreto para suspender a aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na cidade. A justificativa é o avanço da covid-19 no município.

Um decreto foi publicado na última sexta-feira (19) e cita a alta no número de casos no município. No documento, o prefeito diz que o quadro epidemiológico do município é grave, sendo necessário, portanto, o adiamento da aplicação das provas.

De acordo com o governo do Amazonas, a aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é de responsabilidade do Ministério da Educação, por meio do Instituto Nacional de Ensino e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

Mais de 160 mil inscritos no Enem aguardam a aplicação das provas nos dias 23 e 24 de fevereiro, em todo o Amazonas, de acordo dados informados pelo Inep. Ao todo, 163.044 pessoas devem realizar a prova no Estado, sendo 160.548 no formato tradicional, e 2.896 pelo Enem Digital.