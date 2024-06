Prefeitura abre inscrições para curso de ‘Manicure e Pedicure para Iniciantes’

A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), abriu, às 8h desta quarta-feira, 26/6, as inscrições para 50 vagas no curso profissionalizante de Cutilagem e Esmaltação (Manicure e Pedicure para Iniciantes). As aulas vão acontecer de 1º a 5/7, na galeria dos Remédios, localizada na rua Miranda Leão, nº 82, bairro Centro, zona Sul da capital.





Executado em parceria com a Associação de Mulheres Empreendedoras (AME Divas – AM), o curso é totalmente gratuito, e tem o objetivo de capacitar mulheres para o mercado empreendedor, com conhecimentos sobre serviços de cutilagem e esmaltação.

“Este é mais um curso que viabiliza a capacitação, para que mais pessoas possam se qualificar e concorrer a uma oportunidade no mercado de trabalho, seja como um empreendedor ou um CLT. Nesta gestão, continuaremos investindo no conhecimento”, ressaltou o secretário da Semtepi, Wagno Oliveira.

Com a duração de 3 horas, o curso vai acontecer das 13h às 16h. Os interessados deverão se inscrever, por meio do link: https://forms.gle/8DwioHcbpxfcbLrEA, e aguardar a lista de selecionados que será divulgada nesta sexta-feira, 28/6.

Orientação

Os participantes devem observar algumas regras importantes: os selecionados devem comparecer nos dois cursos para serem certificados, caso contrário, serão automaticamente substituídos pelos inscritos na lista de espera. Além disso, é obrigatório o cumprimento do código de vestimenta do local, que proíbe o uso de bermudas, shorts, minissaias, regatas e chinelos.