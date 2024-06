Roberto Cidade apresentar compromissos de pré-campanha no Japiim

O bairro do Japiim, zona Sul de Manaus, recebeu na noite de terça-feira, 25/6, o pré-candidato à Prefeitura de Manaus, Roberto Cidade (UB), para conhecer suas propostas prioritárias para Manaus. Ao lado do pré-candidato a vereador Diego Afonso (UB), Cidade falou para mais de 1.600 pessoas sobre investimentos nas áreas da saúde, segurança e assistência social.





“O prefeito que está aí teve três anos e quatro meses para fazer as entregas que prometeu e não o fez. O que tem muito nas ruas é pintura e maquiagem. Não se pode menosprezar a fome das pessoas e retirar o auxílio, como fez esse prefeito. Hoje, Manaus tem 500 mil pessoas cadastradas no Cadúnico. Nós vamos ajudar a matar a fome das pessoas com o Auxílio Municipal Permanente”, falou.

Pré-candidato a vereador, Diego Afonso afirmou que a falta de uma gestão comprometida com a população e com melhorias para a cidade de Manaus foi o que levou a gestão municipal a ser tão inoperante.

“Nós precisamos mudar, mas não de qualquer forma. Temos que mudar com responsabilidade, mudar com alguém que tenha experiência na gestão do privado e do público. O Roberto Cidade é, apesar de jovem, uma pessoa que tem responsabilidade com Manaus. A família Afonso confia e apoia o Roberto Cidade como pré-candidato para administrar Manaus”, afirmou.

Três compromissos

São compromissos urgentes de Roberto Cidade a ampliação da Guarda Municipal para mil agentes, já no primeiro ano, com armamento de toda a tropa; a instalação de 12 Unidades de Pronto Atendimento (UPA) em todas as zonas de Manaus ao longo de quatro anos; e a implantação do Auxílio Municipal Permanente, para 50 mil famílias.

“Se Deus e Manaus me derem a honra de ser o próximo prefeito, nós vamos mudar a realidade da saúde básica. Vamos instalar 12 UPAs e oferecer consulta, exame básico e medicamentos em um só lugar. Outras capitais menores que Manaus tem pronto-socorro municipal e Manaus não tem. Sabe por que? Porque o prefeito que está aí falhou nisso também. Na nossa gestão, o cidadão terá uma saúde básica de mais qualidade”, declarou.