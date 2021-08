Prefeitura de Alvarães vai gastar mais de R$ 2,5 milhões com asfaltamento

A Prefeitura de Alvarães (a 538 quilômetros de Manaus) pretende tirar pouco mais de R$ 2,5 milhões para asfaltar algumas ruas da cidade. A informação consta no Diário Oficial da Associação Amazonense dos Municípios (AAM).

O montante será pago para a empresa J. L. Galvão Gonçalves que, de acordo com a prefeitura, apresentou o menor preço para executar o serviço. O estabelecimento atua no ramo da engenharia, com serviços de pavimentação, entre outros.

Ao todo, 16 ruas de cinco bairros serão beneficiadas. Ou seja, o serviço custará aos cofres de Alvarães mais de R$ 161 mil por via.