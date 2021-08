Dupla é assassinada no São Jorge no momento em que vendiam drogas

MANAUS – Dois homens foram mortos com disparos de arma de fogo dentro de uma residência que fica na rua 18 de Setembro, bairro São Jorge, zona Centro-Oeste de Manaus. O crime aconteceu na noite de sexta-feira, (6), por volta das 21h, no momento em que a dupla identificada como, Gleison Kuan da Silva Cardoso, 18 anos, e Luciano Guimarães Ribeiro, 26 anos, estariam vendendo drogas no local.

Dois homens armados chegaram em uma moto e pediram porções de drogas, ao serem atendidos pela dupla, os elementos puxaram uma arma de fogo e começaram a atirar contra a dupla que morreu na hora. Uma terceira pessoa que estava na casa, também foi baleado e sobreviveu ao ataque. O crime tem ligação com o tráfico de drogas. A polícia deve investigar o caso.

Texto: Correio da Amazônia