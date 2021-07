A compra de combustíveis deve tirar pouco mais de R$ 4,1 milhões dos cofres de Apuí (a 445 quilômetros de Manaus). O montante será dividido entre duas empresas.

A maior fatia (de R$ 4 milhões) deverá ficar com a Sarandi Comércio de Combustível Eireli, enquanto a L. C. Nunes Eireli, ficará com apenas R$ 7 mil. Ambos os estabelecimentos possuem sede em Apuí e atuam no ramo de combustíveis.

O contrato para o fornecimento dos produtos deve durar um ano.